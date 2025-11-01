БорсаDEX+
Цената в реално време на Kin днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за KIN към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на KIN в MEXC сега.

Повече за KIN

KINценова информация

Какво представлява KIN

Бяла книга KIN

Официален уебсайт на KIN

Токеномика на KIN

KIN ценова прогноза

1 KIN към USD - цена в реално време:

--
----
-18.90%1D
mexc
USD
Kin (KIN) Ценова графика на живо
Информация за цената за Kin (KIN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00122572
$ 0.00122572$ 0.00122572

$ 0
$ 0$ 0

+1.84%

-18.74%

+18.69%

+18.69%

Цената в реално време за Kin (KIN) е--. През последните 24 часа KIN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на KIN е $ 0.00122572, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, KIN има промяна от +1.84% за последния час, -18.74% за 24 часа и +18.69% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Kin (KIN)

$ 2.75M
$ 2.75M$ 2.75M

--
----

$ 2.75M
$ 2.75M$ 2.75M

2.65T
2.65T 2.65T

2,647,308,800,437.438
2,647,308,800,437.438 2,647,308,800,437.438

Текущата пазарна капитализация на Kin е $ 2.75M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на KIN е 2.65T, като общото предлагане е 2647308800437.438. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.75M.

История на цените за Kin (KIN) USD

През днешния ден промяната в цената на Kin към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Kin към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на Kin към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Kin към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0-18.74%
30 дни$ 0-14.32%
60 дни$ 0-9.08%
90 дни$ 0--

Какво е Kin (KIN)

Kin is a decentralized cryptocurrency that enables global permissionless transactions without the need for intermediaries. The Kin cryptocurrency is noninflationary, with a fully distributed supply that can't be increased.

Kin was created in 2017 by Ted Livingston's Kik Inc. and initially launched on the Ethereum blockchain. In 2020, Kin became the first cryptocurrency to migrate to the Solana blockchain. The Solana blockchain enables Kin to efficiently scale for mainstream global adoption with near instant transactions and fees of just fractions of a penny. Additionally, Solana’s blockchain technology has 0% net carbon impact, providing a sustainable platform for the global Kin economy.

Kin is used as money in a growing economy across independent websites, apps, games, and services including Code Inc.'s global payments platform, which empowers content creators and developers to monetize with micropayments. With Code’s permissionless payment platform, creators can charge as little as $0.05 for content they create online, unlocking new revenue streams not possible with traditional payment models due to fee structures. In 2024, Code Inc. received seed round funding from top VC firms USV and M13, as well as blockchain industry leaders Anatoly Yakovenko, Raj Gokal, Balaji Srinivasan, and others.

In 2020, Kik Inc. agreed to a mutual settlement with the United States SEC, in which Kin was not required to be registered as a security, making Kin one of the few cryptocurrencies with regulatory clarity.

Kin is fully decentralized. There is no centralized entity or foundation that manages the development of the Kin economy or speaks on its behalf. Rather, Kin is supported by an autonomous independent global community of stakeholders who are economically aligned and mutually incentivized to expand Kin's utility and collectively benefit from the value created as adoption grows. We are all Kin.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за Kin (USD)

Колко ще струва Kin (KIN) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Kin (KIN) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Kin.

Проверете прогнозата за цената за Kin сега!

KIN към местни валути

Токеномика на Kin (KIN)

Разбирането на токеномиката на Kin (KIN) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените KIN сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Kin (KIN)

Колко струва Kin (KIN) днес?
Цената в реално време на KIN в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на KIN към USD?
Текущата цена на KIN към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Kin?
Пазарната капитализация за KIN е $ 2.75M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на KIN?
Циркулиращото предлагане на KIN е 2.65T USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на KIN?
KIN постигна ATH цена от 0.00122572 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на KIN?
KIN достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на KIN?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за KIN е -- USD.
Ще се повиши ли KIN тази година?
KIN може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за KIN за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Kin (KIN)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

