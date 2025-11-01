Информация за цената за Kin (KIN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00122572$ 0.00122572 $ 0.00122572 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +1.84% Промяна на цената (1д) -18.74% Промяна на цената (7д) +18.69% Промяна на цената (7д) +18.69%

Цената в реално време за Kin (KIN) е--. През последните 24 часа KIN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на KIN е $ 0.00122572, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, KIN има промяна от +1.84% за последния час, -18.74% за 24 часа и +18.69% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Kin (KIN)

Пазарна капитализация $ 2.75M$ 2.75M $ 2.75M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 2.75M$ 2.75M $ 2.75M Циркулиращо предлагане 2.65T 2.65T 2.65T Общо предлагане 2,647,308,800,437.438 2,647,308,800,437.438 2,647,308,800,437.438

Текущата пазарна капитализация на Kin е $ 2.75M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на KIN е 2.65T, като общото предлагане е 2647308800437.438. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.75M.