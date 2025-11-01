KIKICat цена (KIKI)
-0.40%
+1.56%
-10.14%
-10.14%
Цената в реално време за KIKICat (KIKI) е--. През последните 24 часа KIKI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на KIKI е $ 0.102855, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.
Що се отнася до краткосрочното представяне, KIKI има промяна от -0.40% за последния час, +1.56% за 24 часа и -10.14% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.
Текущата пазарна капитализация на KIKICat е $ 183.53K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на KIKI е 999.94M, като общото предлагане е 999941656.675937. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 183.53K.
През днешния ден промяната в цената на KIKICat към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на KIKICat към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на KIKICat към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на KIKICat към USD беше $ 0.
|Период
|Промяна (USD)
|Промяна (%)
|Днес
|$ 0
|+1.56%
|30 дни
|$ 0
|-40.37%
|60 дни
|$ 0
|-70.32%
|90 дни
|$ 0
|--
The $KIKI project is a unique blend of meme culture, artificial intelligence, and digital IP, built on the Solana blockchain. It transforms KIKI, a globally recognized Giphy IP with over 11 billion views, into a next-generation AI-driven meme coin. The purpose of the project is to establish $KIKI as a symbol of resilience, creativity, and innovation in the Web3 space. $KIKI serves as the first AI-powered digital IP capable of autonomously evolving its narrative and generating content through generative AI. It is designed to drive engagement and community participation through its AI Agent, which empowers users to create and interact with memes, stories, and digital assets in a novel way. Backed by the world’s largest meme community ($SHIB ecosystem) and prominent Web3 backers, $KIKI combines strong community-driven narratives, cutting-edge AI technology, and the global appeal of meme culture to redefine the future of the meme economy. The project also features permanently locked liquidity and an immutable smart contract for enhanced stability and security, ensuring long-term sustainability.
