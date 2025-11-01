Информация за цената за KIGU (KIGU) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.01110583 $ 0.01110583 $ 0.01110583 24-часов нисък $ 0.01214936 $ 0.01214936 $ 0.01214936 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.01110583$ 0.01110583 $ 0.01110583 24-часов висок $ 0.01214936$ 0.01214936 $ 0.01214936 Рекорд за всички времена $ 0.155138$ 0.155138 $ 0.155138 Най-ниска цена $ 0.01110583$ 0.01110583 $ 0.01110583 Промяна на цената (1ч) +2.94% Промяна на цената (1д) -0.37% Промяна на цената (7д) -29.59% Промяна на цената (7д) -29.59%

Цената в реално време за KIGU (KIGU) е$0.01143277. През последните 24 часа KIGU се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.01110583 до най-висока стойност $ 0.01214936, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на KIGU е $ 0.155138, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.01110583.

Що се отнася до краткосрочното представяне, KIGU има промяна от +2.94% за последния час, -0.37% за 24 часа и -29.59% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за KIGU (KIGU)

Пазарна капитализация $ 553.60K$ 553.60K $ 553.60K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 553.60K$ 553.60K $ 553.60K Циркулиращо предлагане 49.00M 49.00M 49.00M Общо предлагане 49,000,000.0 49,000,000.0 49,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на KIGU е $ 553.60K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на KIGU е 49.00M, като общото предлагане е 49000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 553.60K.