Информация за Kick (KICK) Kick Ecosystem describes itself as a set of synergistically interacting fintech tools that form a “one-stop-shop” for every user from all over the world. These transformative tools cover all financial needs. KickToken acts as a central currency, which resides on the Ethereum platform. Kick Ecosystem offers a productive approach to cryptocurrency investors by identifying the needs of the modern world. The ecosystem comprises an exchange (KickEX.com), a referral program KickRef (ref.kickex.com), a white label token sale solution (KickDesk), STO listing and trading, a unified login system (KickID), a multicurrency wallet (KickWallet), a crypto payment gateway (KickPay), ad network integration (KickCPA), a mobile app (KickMobile), a messaging service (KickMessenger), a crypto markets research institute KickAcademy (academy.kickex.com) and exchange-pricing solutions (AICO and IECO). For more information on the token and ecosystem please visit KickEX.com and ref.kickex.com Официален уебсайт: https://kickecosystem.com/ Бяла книга: http://www.kickico.com/whitepaper Купете KICK сега!

Токеномика и анализ на цената за Kick (KICK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Kick (KICK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 466.49K $ 466.49K $ 466.49K Общо предлагане: $ 121.45M $ 121.45M $ 121.45M Циркулиращо предлагане: $ 121.45M $ 121.45M $ 121.45M FDV (оценка при пълна реализация): $ 466.49K $ 466.49K $ 466.49K Рекорд за всички времена: $ 0.188833 $ 0.188833 $ 0.188833 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00384112 $ 0.00384112 $ 0.00384112 Научете повече за цената на Kick (KICK)

Токеномика на Kick (KICK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Kick (KICK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KICK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KICK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KICK, разгледайте цената в реално време на токените KICK!

