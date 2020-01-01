Токеномика на KIATOKEN (KIA) Открийте ключова информация за KIATOKEN (KIA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за KIATOKEN (KIA) KIATOKEN is a purpose-driven cryptocurrency built on the Polygon network, designed to create social impact through the power of decentralized finance. It serves as a donation and reward token for a wide range of charitable causes, including helping children with special needs, protecting the environment, supporting students from underprivileged backgrounds, assisting the homeless, and funding animal shelters. By integrating blockchain technology with real-world missions, KIATOKEN enables transparent, traceable, and fast transactions for donations and community engagement. The project also offers features like staking and community incentives, encouraging users to both contribute to meaningful change and benefit from holding KIA. Официален уебсайт: https://kiahelps.com Бяла книга: https://kiahelps.com/whitepaper/ Купете KIA сега!

Токеномика и анализ на цената за KIATOKEN (KIA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за KIATOKEN (KIA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 77.87K $ 77.87K $ 77.87K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 155.73K $ 155.73K $ 155.73K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00015573 $ 0.00015573 $ 0.00015573 Научете повече за цената на KIATOKEN (KIA)

Токеномика на KIATOKEN (KIA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на KIATOKEN (KIA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KIA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KIA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KIA, разгледайте цената в реално време на токените KIA!

Прогноза за цената за KIA Искате ли да знаете какъв път може да поеме KIA? Нашата страница за прогноза за цената KIA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените KIA сега!

