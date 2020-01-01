Токеномика на KI (XKI) Открийте ключова информация за KI (XKI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Ki Foundation's mission is about bridging the gap between CeFi and DeFi. Based on Cosmos-SDK, with a Tendermint core. The bridge is built through an ecosystem of real life businesses, creating value and pouring it back to the Ki ecosystem through one single asset: The $XKI. The first go-to-market project of Ki is Klub, a private investment platform helping high-earning individuals to spend, store and invest their capital. App is already live on AppStore and PlayStore. Официален уебсайт: https://foundation.ki/

Токеномика и анализ на цената за KI (XKI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за KI (XKI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 430.31K $ 430.31K $ 430.31K Общо предлагане: $ 946.14M $ 946.14M $ 946.14M Циркулиращо предлагане: $ 612.56M $ 612.56M $ 612.56M FDV (оценка при пълна реализация): $ 664.64K $ 664.64K $ 664.64K Рекорд за всички времена: $ 0.506661 $ 0.506661 $ 0.506661 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00070254 $ 0.00070254 $ 0.00070254 Научете повече за цената на KI (XKI)

Токеномика на KI (XKI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на KI (XKI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой XKI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой XKI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на XKI, разгледайте цената в реално време на токените XKI!

Прогноза за цената за XKI Искате ли да знаете какъв път може да поеме XKI? Нашата страница за прогноза за цената XKI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените XKI сега!

