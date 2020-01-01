Токеномика на khaokheowzoo (KHEOWZOO) Открийте ключова информация за khaokheowzoo (KHEOWZOO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за khaokheowzoo (KHEOWZOO) kheowzoo是全球首个华语社区推动的CTO龙头项目。社区坚持长期主义建设，反对当下恶性PVP对meme文化的侵害。 以打造加密世界和谐共荣的文化家园为主旨，社区致力于"给所有流浪动物提供一个家，给所有无家可归的meme holder提供一个家"。我们呼唤广大热爱和平、热心建构文化社区的meme爱好者加入。 kheowzoo CTO: Home of Meme Animals! Led by a Chinese team as a CTO project, kheowzoo gives every meme animal a home and provides a place for crypto players tired of endless PVP. kheowzoo is the world's first CTO leading project promoted by the Chinese community. The community adheres to long-term construction and opposes the current vicious PVP infringement on meme culture. With the purpose of creating a cultural home for harmony and co-prosperity in the crypto world, the community is committed to "providing a home for all stray animals and a home for all homeless meme holders." We call on meme lovers who love peace and are enthusiastic about building cultural communities to join us. Официален уебсайт: https://kheowzoo.io/

Токеномика и анализ на цената за khaokheowzoo (KHEOWZOO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за khaokheowzoo (KHEOWZOO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 72.01K Общо предлагане: $ 999.97M Циркулиращо предлагане: $ 999.97M FDV (оценка при пълна реализация): $ 72.01K Рекорд за всички времена: $ 0.01220061 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0

Токеномика на khaokheowzoo (KHEOWZOO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на khaokheowzoo (KHEOWZOO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KHEOWZOO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KHEOWZOO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KHEOWZOO, разгледайте цената в реално време на токените KHEOWZOO!

