Only a month after Thailand's adorable baby hippo Moo Deng was unveiled on Facebook, her fame became unstoppable both domestically and internationally. Zookeeper Atthapon Nundee has been posting cute moments of the animals in his care for about five years. He never imagined Khao Kheow Open Zoo's newborn pygmy hippo would become an internet megastar within weeks.
Cars started lining up outside the zoo well before it opened Thursday. Visitors traveled from near and far for a chance to see the pudgy, expressive 2-month-old in person at the zoo about 60 miles southeast of Bangkok.
The pit where Moo Deng lives with her mom, Jona, was packed almost immediately, with people cooing and cheering every time the pink-cheeked baby animal made skittish movements.
"It was beyond expectation," Atthapon told The Associated Press. "I wanted people to know her. I wanted a lot of people to visit her, or watch her online, or leave fun comments. I never would've thought (of this)."
Moo Deng, which literally means "bouncy pork" in Thai, is a type of meatball. The name was chosen by fans via a poll on social media, and it matches her other siblings: Moo Toon (stewed pork) and Moo Waan (sweet pork). There is also a common hippo at the zoo named Kha Moo (stewed pork leg).
"She's such a little lump. I want to ball her up and swallow her whole!" said Moo Deng fan Areeya Sripanya while visiting the zoo Thursday.
Токеномика и анализ на цената за Khamoo ($KHAMOO)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Khamoo ($KHAMOO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Khamoo ($KHAMOO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Khamoo ($KHAMOO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой $KHAMOO токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой $KHAMOO токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на $KHAMOO, разгледайте цената в реално време на токените $KHAMOO!
