Информация за KHADIJA (KHA) The KHA Token is a unique meme coin that represents a Muslim girl and adheres to 100% halal standards, making it an ethical and community-focused cryptocurrency. It is designed to reflect and support the values of the global Muslim community, promoting principles of fairness, transparency, and halal business practices. The token aims to provide a fun yet meaningful way for users to engage with cryptocurrency, knowing that it aligns with Islamic ethical standards. Through KHA Token, the project aspires to create a space where holders can feel confident that their participation in the crypto space is aligned with their faith and values. Additionally, the token may serve as a community-building tool, where users can support halal initiatives, contribute to charitable causes, and partake in a growing ecosystem that respects Islamic principles in finance and commerce. Официален уебсайт: https://khadijasol.xyz/ Купете KHA сега!

Токеномика и анализ на цената за KHADIJA (KHA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за KHADIJA (KHA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 19.33K $ 19.33K $ 19.33K Общо предлагане: $ 999.40M $ 999.40M $ 999.40M Циркулиращо предлагане: $ 999.40M $ 999.40M $ 999.40M FDV (оценка при пълна реализация): $ 19.33K $ 19.33K $ 19.33K Рекорд за всички времена: $ 0.00043092 $ 0.00043092 $ 0.00043092 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00001249 $ 0.00001249 $ 0.00001249 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на KHADIJA (KHA)

Токеномика на KHADIJA (KHA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на KHADIJA (KHA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KHA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KHA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KHA, разгледайте цената в реално време на токените KHA!

