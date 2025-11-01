Информация за цената за KEY (KEY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.04782124 $ 0.04782124 $ 0.04782124 24-часов нисък $ 0.051411 $ 0.051411 $ 0.051411 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.04782124$ 0.04782124 $ 0.04782124 24-часов висок $ 0.051411$ 0.051411 $ 0.051411 Рекорд за всички времена $ 0.226519$ 0.226519 $ 0.226519 Най-ниска цена $ 0.03889746$ 0.03889746 $ 0.03889746 Промяна на цената (1ч) +0.53% Промяна на цената (1д) +1.39% Промяна на цената (7д) -10.52% Промяна на цената (7д) -10.52%

Цената в реално време за KEY (KEY) е$0.04863793. През последните 24 часа KEY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.04782124 до най-висока стойност $ 0.051411, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на KEY е $ 0.226519, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.03889746.

Що се отнася до краткосрочното представяне, KEY има промяна от +0.53% за последния час, +1.39% за 24 часа и -10.52% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за KEY (KEY)

Пазарна капитализация $ 4.72M$ 4.72M $ 4.72M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 4.72M$ 4.72M $ 4.72M Циркулиращо предлагане 97.00M 97.00M 97.00M Общо предлагане 97,000,000.0 97,000,000.0 97,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на KEY е $ 4.72M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на KEY е 97.00M, като общото предлагане е 97000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 4.72M.