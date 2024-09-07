Токеномика на KEWL EXCHANGE (KWL) Открийте ключова информация за KEWL EXCHANGE (KWL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за KEWL EXCHANGE (KWL) What is KWL? KWL stands as the governance token empowering KEWL Swap. It was officially launched on September 7th, 2024, via a retrospective airdrop, rewarding users who have actively engaged with the protocol by either swapping tokens or providing liquidity. The KWL token serves as the cornerstone for community governance within the KEWL Swap ecosystem. Token holders are vested with the authority to partake in pivotal decisions, ranging from the allocation of treasury funds to the implementation of future upgrades, all determined through a democratic governance voting system. Официален уебсайт: https://kewl.exchange Бяла книга: https://docs.kewl.exchange Купете KWL сега!

Токеномика и анализ на цената за KEWL EXCHANGE (KWL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за KEWL EXCHANGE (KWL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 35.44K $ 35.44K $ 35.44K Общо предлагане: $ 50.35K $ 50.35K $ 50.35K Циркулиращо предлагане: $ 50.35K $ 50.35K $ 50.35K FDV (оценка при пълна реализация): $ 35.44K $ 35.44K $ 35.44K Рекорд за всички времена: $ 10.95 $ 10.95 $ 10.95 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.275865 $ 0.275865 $ 0.275865 Текуща цена: $ 0.703863 $ 0.703863 $ 0.703863 Научете повече за цената на KEWL EXCHANGE (KWL)

Токеномика на KEWL EXCHANGE (KWL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на KEWL EXCHANGE (KWL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KWL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KWL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KWL, разгледайте цената в реално време на токените KWL!

Прогноза за цената за KWL Искате ли да знаете какъв път може да поеме KWL? Нашата страница за прогноза за цената KWL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените KWL сега!

