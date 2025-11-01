Информация за цената за KEVIN (KEVIN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00003116 $ 0.00003116 $ 0.00003116 24-часов нисък $ 0.00003717 $ 0.00003717 $ 0.00003717 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00003116$ 0.00003116 $ 0.00003116 24-часов висок $ 0.00003717$ 0.00003717 $ 0.00003717 Рекорд за всички времена $ 0.000332$ 0.000332 $ 0.000332 Най-ниска цена $ 0.00003097$ 0.00003097 $ 0.00003097 Промяна на цената (1ч) +0.72% Промяна на цената (1д) +17.78% Промяна на цената (7д) -2.78% Промяна на цената (7д) -2.78%

Цената в реално време за KEVIN (KEVIN) е$0.00003671. През последните 24 часа KEVIN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00003116 до най-висока стойност $ 0.00003717, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на KEVIN е $ 0.000332, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00003097.

Що се отнася до краткосрочното представяне, KEVIN има промяна от +0.72% за последния час, +17.78% за 24 часа и -2.78% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за KEVIN (KEVIN)

Пазарна капитализация $ 35.67K$ 35.67K $ 35.67K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 35.67K$ 35.67K $ 35.67K Циркулиращо предлагане 970.67M 970.67M 970.67M Общо предлагане 970,667,016.8933665 970,667,016.8933665 970,667,016.8933665

Текущата пазарна капитализация на KEVIN е $ 35.67K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на KEVIN е 970.67M, като общото предлагане е 970667016.8933665. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 35.67K.