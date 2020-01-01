Токеномика на Ketamine Cat (KET) Открийте ключова информация за Ketamine Cat (KET), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Ketamine Cat (KET) KetamineCat is a decentralized cryptocurrency project centered around the KET token, aiming to build a community-driven ecosystem. The project encourages user engagement through its online presence, including a GitHub repository and a Twitter account. The primary purpose of KetamineCat is to foster a vibrant community around the KET token, promoting its use and integration within various platforms. The project emphasizes transparency and community involvement, inviting users to participate in its development and growth. Официален уебсайт: https://ketaminecat.com/

Токеномика и анализ на цената за Ketamine Cat (KET) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Ketamine Cat (KET), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 10.09K $ 10.09K $ 10.09K Общо предлагане: $ 981.36M $ 981.36M $ 981.36M Циркулиращо предлагане: $ 981.36M $ 981.36M $ 981.36M FDV (оценка при пълна реализация): $ 10.09K $ 10.09K $ 10.09K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Ketamine Cat (KET)

Токеномика на Ketamine Cat (KET): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Ketamine Cat (KET) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KET токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KET токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KET, разгледайте цената в реално време на токените KET!

Прогноза за цената за KET Искате ли да знаете какъв път може да поеме KET? Нашата страница за прогноза за цената KET съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените KET сега!

