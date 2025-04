Какво е Keren (KEREN)

Keren is a memecoin project inspired by the "Karen" type of women we all know since it is an internet sensation. Keren is trying to "KERENize the world" by creating memes, but also is building things onchain, such as "Complaining onchain" and other future stuff.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Keren (KEREN) ресурс Официален уеб сайт