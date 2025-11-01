Информация за цената за Kepithor (KEPI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00255014 $ 0.00255014 $ 0.00255014 24-часов нисък $ 0.00260714 $ 0.00260714 $ 0.00260714 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00255014$ 0.00255014 $ 0.00255014 24-часов висок $ 0.00260714$ 0.00260714 $ 0.00260714 Рекорд за всички времена $ 0.00475245$ 0.00475245 $ 0.00475245 Най-ниска цена $ 0.00150493$ 0.00150493 $ 0.00150493 Промяна на цената (1ч) +0.01% Промяна на цената (1д) +0.33% Промяна на цената (7д) +16.82% Промяна на цената (7д) +16.82%

Цената в реално време за Kepithor (KEPI) е$0.00258202. През последните 24 часа KEPI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00255014 до най-висока стойност $ 0.00260714, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на KEPI е $ 0.00475245, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00150493.

Що се отнася до краткосрочното представяне, KEPI има промяна от +0.01% за последния час, +0.33% за 24 часа и +16.82% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Kepithor (KEPI)

Пазарна капитализация $ 106.07K$ 106.07K $ 106.07K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 773.40K$ 773.40K $ 773.40K Циркулиращо предлагане 41.08M 41.08M 41.08M Общо предлагане 299,540,253.0 299,540,253.0 299,540,253.0

Текущата пазарна капитализация на Kepithor е $ 106.07K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на KEPI е 41.08M, като общото предлагане е 299540253.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 773.40K.