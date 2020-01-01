Токеномика на Kensei (KENSEI) Открийте ключова информация за Kensei (KENSEI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Kensei (KENSEI) $KENSEI is a community-driven meme token born from the passion and dedication of original Shido holders. Rooted in the principles of Honor and Precision, $KENSEI represents a united force working toward the continued growth of the Shido ecosystem. Honor: A steadfast commitment to the community’s shared vision. Precision: Focused, purposeful action toward a singular objective. More than just a meme token, $KENSEI embodies the spirit of a collective on the “Sword Path” — a journey defined by strength, loyalty, and unwavering purpose. It’s a symbol of determination and unity, driven by a growing community of modern-day warriors ready to shape the future together. Официален уебсайт: https://kenseishido.xyz Бяла книга: https://github.com/kenseishido/docs/blob/main/KENSEI_WHITEPAPERV3.pdf Купете KENSEI сега!

Токеномика и анализ на цената за Kensei (KENSEI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Kensei (KENSEI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 474.41K $ 474.41K $ 474.41K Общо предлагане: $ 45.16B $ 45.16B $ 45.16B Циркулиращо предлагане: $ 45.16B $ 45.16B $ 45.16B FDV (оценка при пълна реализация): $ 474.41K $ 474.41K $ 474.41K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Kensei (KENSEI)

Токеномика на Kensei (KENSEI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Kensei (KENSEI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KENSEI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KENSEI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KENSEI, разгледайте цената в реално време на токените KENSEI!

