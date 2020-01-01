Токеномика на Kendo AI ($REALKENDO) Открийте ключова информация за Kendo AI ($REALKENDO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Kendo AI ($REALKENDO) Kendo gives you a safe way to practice sales calls with AI, so you can get better without burning real leads. It’s like having a gym for your sales skills, and it’s super easy to use. We think this will make sales training faster and way more fun for everyone. Kendo lets you practice actual sales calls and conversations with a trained AI prospect, review and export your calls to show employers your skill level, train your own ai prospect to simulate any offer, vertical, or sales cycle. Официален уебсайт: https://kendo.ai/ Купете $REALKENDO сега!

Токеномика и анализ на цената за Kendo AI ($REALKENDO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Kendo AI ($REALKENDO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 17.65K $ 17.65K $ 17.65K Общо предлагане: $ 999.18M $ 999.18M $ 999.18M Циркулиращо предлагане: $ 986.53M $ 986.53M $ 986.53M FDV (оценка при пълна реализация): $ 17.88K $ 17.88K $ 17.88K Рекорд за всички времена: $ 0.00306172 $ 0.00306172 $ 0.00306172 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Kendo AI ($REALKENDO)

Токеномика на Kendo AI ($REALKENDO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Kendo AI ($REALKENDO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой $REALKENDO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой $REALKENDO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на $REALKENDO, разгледайте цената в реално време на токените $REALKENDO!

Прогноза за цената за $REALKENDO Искате ли да знаете какъв път може да поеме $REALKENDO? Нашата страница за прогноза за цената $REALKENDO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените $REALKENDO сега!

