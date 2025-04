Какво е Kendo AI ($REALKENDO)

Kendo gives you a safe way to practice sales calls with AI, so you can get better without burning real leads. It’s like having a gym for your sales skills, and it’s super easy to use. We think this will make sales training faster and way more fun for everyone. Kendo lets you practice actual sales calls and conversations with a trained AI prospect, review and export your calls to show employers your skill level, train your own ai prospect to simulate any offer, vertical, or sales cycle.

