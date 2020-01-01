Токеномика на Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) Открийте ключова информация за Kelp DAO Restaked ETH (RSETH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

rsETH is a Liquid Restaked Token (LRT) issued by Kelp DAO designed to offer liquidity to illiquid assets deposited into restaking platforms, such as EigenLayer. It aims to address the risks and challenges posed by the current offering of restaking Официален уебсайт: https://kelpdao.xyz/restake/ Бяла книга: https://kelpdao.xyz/litepapers/rsETHLitepaper.pdf

Токеномика и анализ на цената за Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Kelp DAO Restaked ETH (RSETH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.74B Общо предлагане: $ 424.54K Циркулиращо предлагане: $ 424.54K FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.74B Рекорд за всички времена: $ 4,216.2 Най-ниска стойност за целия период: $ 1,459.69 Текуща цена: $ 4,094.97

Токеномика на Kelp DAO Restaked ETH (RSETH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RSETH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RSETH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RSETH, разгледайте цената в реално време на токените RSETH!

Прогноза за цената за RSETH Искате ли да знаете какъв път може да поеме RSETH? Нашата страница за прогноза за цената RSETH съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

