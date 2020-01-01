Токеномика на Kekius Maximus (KM) Открийте ключова информация за Kekius Maximus (KM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Kekius Maximus (KM) Kekius Maximus is a memecoin that was launched prior to Elon Musk changing his X profile to "Kekius Maximus" alongside an image of Pepe the Frog in golden armor. It holds the distinction of being the first on-chain contract for this memecoin, embodying the spirit of meme culture within cryptocurrency. Inspired by the internet's fondness for Pepe, the project seeks to fuse humor, satire, and a sense of community in the decentralized finance (DeFi) ecosystem, highlighting how memes can influence digital economies. Официален уебсайт: https://wearekek.com/ Купете KM сега!

Токеномика и анализ на цената за Kekius Maximus (KM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Kekius Maximus (KM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 964.75K $ 964.75K $ 964.75K Общо предлагане: $ 999.40M $ 999.40M $ 999.40M Циркулиращо предлагане: $ 999.40M $ 999.40M $ 999.40M FDV (оценка при пълна реализация): $ 964.75K $ 964.75K $ 964.75K Рекорд за всички времена: $ 0.01153924 $ 0.01153924 $ 0.01153924 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00054801 $ 0.00054801 $ 0.00054801 Текуща цена: $ 0.00096378 $ 0.00096378 $ 0.00096378 Научете повече за цената на Kekius Maximus (KM)

Токеномика на Kekius Maximus (KM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Kekius Maximus (KM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KM, разгледайте цената в реално време на токените KM!

Прогноза за цената за KM Искате ли да знаете какъв път може да поеме KM? Нашата страница за прогноза за цената KM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените KM сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!