Информация за цената за KEKE Terminal (KEKE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00011797 $ 0.00011797 $ 0.00011797 24-часов нисък $ 0.00012519 $ 0.00012519 $ 0.00012519 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00011797$ 0.00011797 $ 0.00011797 24-часов висок $ 0.00012519$ 0.00012519 $ 0.00012519 Рекорд за всички времена $ 0.028921$ 0.028921 $ 0.028921 Най-ниска цена $ 0.00011731$ 0.00011731 $ 0.00011731 Промяна на цената (1ч) +0.64% Промяна на цената (1д) +4.31% Промяна на цената (7д) -1.80% Промяна на цената (7д) -1.80%

Цената в реално време за KEKE Terminal (KEKE) е$0.00012371. През последните 24 часа KEKE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00011797 до най-висока стойност $ 0.00012519, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на KEKE е $ 0.028921, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00011731.

Що се отнася до краткосрочното представяне, KEKE има промяна от +0.64% за последния час, +4.31% за 24 часа и -1.80% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за KEKE Terminal (KEKE)

Пазарна капитализация $ 124.36K$ 124.36K $ 124.36K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 124.36K$ 124.36K $ 124.36K Циркулиращо предлагане 999.99M 999.99M 999.99M Общо предлагане 999,992,279.891164 999,992,279.891164 999,992,279.891164

Текущата пазарна капитализация на KEKE Terminal е $ 124.36K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на KEKE е 999.99M, като общото предлагане е 999992279.891164. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 124.36K.