Информация за цената за Keke (KEKE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00001324$ 0.00001324 $ 0.00001324 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +1.73% Промяна на цената (1д) -16.59% Промяна на цената (7д) -9.03% Промяна на цената (7д) -9.03%

Цената в реално време за Keke (KEKE) е--. През последните 24 часа KEKE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на KEKE е $ 0.00001324, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, KEKE има промяна от +1.73% за последния час, -16.59% за 24 часа и -9.03% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Keke (KEKE)

Пазарна капитализация $ 84.13K$ 84.13K $ 84.13K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 84.13K$ 84.13K $ 84.13K Циркулиращо предлагане 690.00B 690.00B 690.00B Общо предлагане 690,000,000,000.0 690,000,000,000.0 690,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Keke е $ 84.13K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на KEKE е 690.00B, като общото предлагане е 690000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 84.13K.