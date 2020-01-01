Токеномика на Keira (KEIRA) Открийте ключова информация за Keira (KEIRA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Keira (KEIRA) Keira is an AI agent that merges Generative AI with blockchain technology to create a unified platform for gaming, entertainment, and onchain transactions. She’s not just a tool—she’s a personality-driven influencer and a scalable SaaS framework. Keira helps users navigate decentralized economies while building her own brand presence on platforms like Twitch and Instagram. Her Minions Framework offers specialized modules (or “minions”) that excel at tasks like NFT trading, token swaps, and gaming assistance. These minions can also be licensed as vertical SaaS solutions, enabling businesses to integrate Keira’s capabilities into their own platforms. By combining advanced AI architectures with a unique influencer persona, Keira delivers a unified onchain experience that’s personalized, engaging, and scalable. Официален уебсайт: https://keira.gg/ Бяла книга: https://keira-ai.gitbook.io/keira-litepaper Купете KEIRA сега!

Токеномика и анализ на цената за Keira (KEIRA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Keira (KEIRA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 107.01K $ 107.01K $ 107.01K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 536.49M $ 536.49M $ 536.49M FDV (оценка при пълна реализация): $ 199.45K $ 199.45K $ 199.45K Рекорд за всички времена: $ 0.00288068 $ 0.00288068 $ 0.00288068 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00010053 $ 0.00010053 $ 0.00010053 Текуща цена: $ 0.00019945 $ 0.00019945 $ 0.00019945 Научете повече за цената на Keira (KEIRA)

Токеномика на Keira (KEIRA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Keira (KEIRA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KEIRA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KEIRA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KEIRA, разгледайте цената в реално време на токените KEIRA!

