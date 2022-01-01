Токеномика на Keeta (KTA) Открийте ключова информация за Keeta (KTA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Keeta (KTA) Keeta is a high-performance layer-1 blockchain designed to unify transactions across different blockchains and fiat payment systems, eliminating the need for costly intermediaries, reducing fees, and enabling near-instant settlements. With 400-millisecond transaction finality and the ability to process 10 million transactions per second, Keeta sets a new industry benchmark for speed and scalability. Founded in 2022 and backed by Eric Schmidt, the former CEO of Google, Keeta has been engineered to meet the stringent regulatory and operational requirements of financial institutions. Its advanced on-chain compliance protocols, including KYC and AML, ensure security and regulatory adherence. Keeta’s architecture natively supports asset tokenization and digital identity, making it an ideal platform for stablecoins and real-world asset transfers. By facilitating cross-chain transactions and interoperability with existing payment systems, Keeta bridges the gap between cryptocurrencies and fiat, enabling a secure, efficient, and compliant global financial ecosystem. Официален уебсайт: https://keeta.com Бяла книга: https://keeta.com/keetanet-whitepaper-20250312.pdf Купете KTA сега!

Токеномика и анализ на цената за Keeta (KTA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Keeta (KTA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 514.67M $ 514.67M $ 514.67M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 406.70M $ 406.70M $ 406.70M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.27B $ 1.27B $ 1.27B Рекорд за всички времена: $ 1.68 $ 1.68 $ 1.68 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0068199 $ 0.0068199 $ 0.0068199 Текуща цена: $ 1.27 $ 1.27 $ 1.27 Научете повече за цената на Keeta (KTA)

Токеномика на Keeta (KTA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Keeta (KTA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KTA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KTA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KTA, разгледайте цената в реално време на токените KTA!

Прогноза за цената за KTA Искате ли да знаете какъв път може да поеме KTA? Нашата страница за прогноза за цената KTA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените KTA сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!