Токеномика на Keep Network (KEEP) Открийте ключова информация за Keep Network (KEEP), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Keep Network (KEEP) A keep is an off-chain container for private data. Keeps help contracts harness the full power of the public blockchain — enabling deep interactivity with private data. Keep Network aims to provide an off-chain “containers” — called keeps — that should keep private data safe from the public blockchain, thereby enabling smart contracts to maximize the full potential of blockchain tech without compromising on transparency or privacy. Keeps will be used to encrypt and store private data, and the keeps are to be protected by secure multi-party computation (sMPC) that allows generating, storing, encrypting and transmitting of data among different users. Официален уебсайт: https://keep.network/ Бяла книга: https://keep.network/whitepaper Купете KEEP сега!

Токеномика и анализ на цената за Keep Network (KEEP) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Keep Network (KEEP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 45.40M $ 45.40M $ 45.40M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 549.72M $ 549.72M $ 549.72M FDV (оценка при пълна реализация): $ 82.58M $ 82.58M $ 82.58M Рекорд за всички времена: $ 6.1 $ 6.1 $ 6.1 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.01905196 $ 0.01905196 $ 0.01905196 Текуща цена: $ 0.082583 $ 0.082583 $ 0.082583 Научете повече за цената на Keep Network (KEEP)

Токеномика на Keep Network (KEEP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Keep Network (KEEP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KEEP токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KEEP токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KEEP, разгледайте цената в реално време на токените KEEP!

Прогноза за цената за KEEP Искате ли да знаете какъв път може да поеме KEEP? Нашата страница за прогноза за цената KEEP съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените KEEP сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!