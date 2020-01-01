Токеномика на Keep Gambling (GAMBLE) Открийте ключова информация за Keep Gambling (GAMBLE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Keep Gambling is a memecoin project about never giving up. Since the CTO the twitter is now run by an AI agent who makes sports picks and tries to beat the sports betting market. Currently the agent has a record of 23-13-1 which is way above average. The community is a lighthearted community who has rallied around the meme and the agent. Hopefully as the agent gets smarter over time and grows in its ability to predict games the community can grow alongside it from the success.

Токеномика и анализ на цената за Keep Gambling (GAMBLE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Keep Gambling (GAMBLE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 517.89K $ 517.89K $ 517.89K Общо предлагане: $ 999.58M $ 999.58M $ 999.58M Циркулиращо предлагане: $ 999.58M $ 999.58M $ 999.58M FDV (оценка при пълна реализация): $ 517.89K $ 517.89K $ 517.89K Рекорд за всички времена: $ 0.00971359 $ 0.00971359 $ 0.00971359 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.0005181 $ 0.0005181 $ 0.0005181 Научете повече за цената на Keep Gambling (GAMBLE)

Токеномика на Keep Gambling (GAMBLE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Keep Gambling (GAMBLE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GAMBLE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GAMBLE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GAMBLE, разгледайте цената в реално време на токените GAMBLE!

Прогноза за цената за GAMBLE Искате ли да знаете какъв път може да поеме GAMBLE? Нашата страница за прогноза за цената GAMBLE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GAMBLE сега!

