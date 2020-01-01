Токеномика на Keefer Bunny (KFR) Открийте ключова информация за Keefer Bunny (KFR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Keefer Bunny (KFR) Keefer Bunny is a community of cannabis enthusiasts and crypto lovers who are passionate about memecoins and the exciting world of $KFR! 🌿💸 With 4/20 falling on Easter this year, we're ready to make this celebration unforgettable!We've built a reward system that benefits the top 50 holders through LP rewards on Meteora, and we're always giving back with epic giveaways from our wallet, which holds Easter eggs full of surprises. 🥚 Официален уебсайт: https://keeferbunny420.carrd.co/

Токеномика и анализ на цената за Keefer Bunny (KFR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Keefer Bunny (KFR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 430.12K Общо предлагане: $ 930.89M Циркулиращо предлагане: $ 930.89M FDV (оценка при пълна реализация): $ 430.12K Рекорд за всички времена: $ 0.00192059 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0.00046273

Токеномика на Keefer Bunny (KFR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Keefer Bunny (KFR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KFR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KFR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KFR, разгледайте цената в реално време на токените KFR!

Прогноза за цената за KFR Искате ли да знаете какъв път може да поеме KFR? Нашата страница за прогноза за цената KFR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

