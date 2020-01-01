Токеномика на Keanu (KNU) Открийте ключова информация за Keanu (KNU), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Keanu (KNU) Keanu ($KNU) is a meme token inspired by the cultural phenomenon of Keanu Reeves, embodying themes of kindness and viral meme culture. The project focuses on creating a strong community-driven ecosystem while leveraging viral narratives and innovative strategies. With a set of five core 'commandments,' Keanu aims to cultivate a cult-like following, leveraging Keanu Reeves' nice-guy image to promote a wholesome movement for change in an often overly competitive market. Официален уебсайт: https://keanu.xyz/ Купете KNU сега!

Токеномика и анализ на цената за Keanu (KNU) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Keanu (KNU), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 14.77K $ 14.77K $ 14.77K Общо предлагане: $ 992.58M $ 992.58M $ 992.58M Циркулиращо предлагане: $ 992.58M $ 992.58M $ 992.58M FDV (оценка при пълна реализация): $ 14.77K $ 14.77K $ 14.77K Рекорд за всички времена: $ 0.00552793 $ 0.00552793 $ 0.00552793 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00001022 $ 0.00001022 $ 0.00001022 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Keanu (KNU)

Токеномика на Keanu (KNU): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Keanu (KNU) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KNU токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KNU токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KNU, разгледайте цената в реално време на токените KNU!

Прогноза за цената за KNU Искате ли да знаете какъв път може да поеме KNU? Нашата страница за прогноза за цената KNU съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените KNU сега!

