Информация за цената за Kavari (KAVR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00405396$ 0.00405396 $ 0.00405396 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) 0.00% Промяна на цената (7д) 0.00%

Цената в реално време за Kavari (KAVR) е--. През последните 24 часа KAVR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на KAVR е $ 0.00405396, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, KAVR има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и 0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Kavari (KAVR)

Пазарна капитализация $ 9.69K$ 9.69K $ 9.69K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 14.91K$ 14.91K $ 14.91K Циркулиращо предлагане 65.00M 65.00M 65.00M Общо предлагане 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Kavari е $ 9.69K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на KAVR е 65.00M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 14.91K.