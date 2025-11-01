Информация за цената за Kava Lend (HARD) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00585752 $ 0.00585752 $ 0.00585752 24-часов нисък $ 0.00689276 $ 0.00689276 $ 0.00689276 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00585752$ 0.00585752 $ 0.00585752 24-часов висок $ 0.00689276$ 0.00689276 $ 0.00689276 Рекорд за всички времена $ 2.97$ 2.97 $ 2.97 Най-ниска цена $ 0.00206758$ 0.00206758 $ 0.00206758 Промяна на цената (1ч) -1.82% Промяна на цената (1д) -9.37% Промяна на цената (7д) +31.20% Промяна на цената (7д) +31.20%

Цената в реално време за Kava Lend (HARD) е$0.00585833. През последните 24 часа HARD се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00585752 до най-висока стойност $ 0.00689276, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на HARD е $ 2.97, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00206758.

Що се отнася до краткосрочното представяне, HARD има промяна от -1.82% за последния час, -9.37% за 24 часа и +31.20% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Kava Lend (HARD)

Пазарна капитализация $ 789.66K$ 789.66K $ 789.66K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Циркулиращо предлагане 134.79M 134.79M 134.79M Общо предлагане 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Kava Lend е $ 789.66K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на HARD е 134.79M, като общото предлагане е 200000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.17M.