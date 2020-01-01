Токеномика на Kassandra (KACY) Открийте ключова информация за Kassandra (KACY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Kassandra (KACY) Kassandra is an audacious project to delegate money management in a decentralized, efficient, and customizable way, working as a marketplace for tokenized and data-driven investment strategies. For managers, Kassandra is a plug-and-earn solution to port complex money management strategies to decentralized ecosystems, saving time and costs when compared to the traditional market, helping managers to raise funds without the need for complex infrastructure.With Kassandra, retail investors will be able to delegate money management to professionals without hassle. The first curated tokenized investment fund to be launched by Kassandra will be the Avalanche Social Index, an investment strategy that would automagically invest in the most solid and engaged communities by using social data in partnership with the social data company https://heimdall.land Официален уебсайт: https://kassandra.finance/

Токеномика и анализ на цената за Kassandra (KACY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Kassandra (KACY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 10.99K $ 10.99K $ 10.99K Общо предлагане: $ 9.60M $ 9.60M $ 9.60M Циркулиращо предлагане: $ 5.91M $ 5.91M $ 5.91M FDV (оценка при пълна реализация): $ 17.85K $ 17.85K $ 17.85K Рекорд за всички времена: $ 2.98 $ 2.98 $ 2.98 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00186508 $ 0.00186508 $ 0.00186508 Научете повече за цената на Kassandra (KACY)

Токеномика на Kassandra (KACY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Kassandra (KACY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KACY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KACY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KACY, разгледайте цената в реално време на токените KACY!

Прогноза за цената за KACY Искате ли да знаете какъв път може да поеме KACY? Нашата страница за прогноза за цената KACY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

