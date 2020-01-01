Токеномика на Kasper (KASPER) Открийте ключова информация за Kasper (KASPER), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Kasper (KASPER) Kasper (KASPER on KRC20) was fair launched with a total of 1,000,000 mints, representing our entire supply of 28,700,000,000 KASPER tokens. This launch ensured full transparency and equal opportunity for all participants, with no pre-mining or insider allocations. Each mint was open to the public, giving the community full access to the entire supply from the very beginning, aligning with our commitment to fairness and decentralization. This approach guarantees that every token in circulation was minted under the same conditions, making Kasper a truly community-driven project. Официален уебсайт: https://www.kaspercoin.net Купете KASPER сега!

Токеномика и анализ на цената за Kasper (KASPER) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Kasper (KASPER), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.93M $ 1.93M $ 1.93M Общо предлагане: $ 28.70B $ 28.70B $ 28.70B Циркулиращо предлагане: $ 28.70B $ 28.70B $ 28.70B FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.93M $ 1.93M $ 1.93M Рекорд за всички времена: $ 0.00181614 $ 0.00181614 $ 0.00181614 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00001579 $ 0.00001579 $ 0.00001579 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Kasper (KASPER)

Токеномика на Kasper (KASPER): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Kasper (KASPER) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KASPER токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KASPER токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KASPER, разгледайте цената в реално време на токените KASPER!

Прогноза за цената за KASPER Искате ли да знаете какъв път може да поеме KASPER? Нашата страница за прогноза за цената KASPER съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените KASPER сега!

