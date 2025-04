Какво е KasPaw (KPAW)

KasPaw is the ultimate BlockDA(W)G—your steadfast, silver-coated guardian of the Kaspa streets. As the first fair-launched DA(W)G meme on Kaspa, he’s lightning-fast, courageous, and fiercely loyal to his pack. KasPaw isn’t just another meme token; he’s your DA(W)G on a mission to dominate the KRC-20 scene. Bold, unapologetic, and 100% determined, KasPaw embodies everything a meme token should be—loyal, powerful, and loaded with attitude. HODL tight to your $KPAW, because KasPaw is here to make a mark. Dial in, we’re leading the pack to the top! WOOF WOOF!

