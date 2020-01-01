Токеномика на Kaspa DAO (KDAO) Открийте ключова информация за Kaspa DAO (KDAO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Kaspa DAO (KDAO) Kaspa DAO’s mission is to accelerate the growth and expansion of the KRC20 ecosystem by providing funding and support for projects that build utility, foster innovation, and promote ecosystem-wide growth. The DAO’s scope includes: Utility Projects: Bridges, wallets, decentralized exchanges, etc.

Token Projects: Memecoins and other creative tokens.

Ecosystem Events and Initiatives: Projects that enhance community engagement and drive awareness. Any project contributing to the KRC20 space is eligible for funding, making Kaspa DAO a driving force behind the ecosystem's progress. Официален уебсайт: https://kaspadao.org/ Бяла книга: https://drive.google.com/file/d/1_YD1qVKYI1Q36YdjbtjphTv6qPDo4d-M/view?usp=sharing Купете KDAO сега!

Токеномика и анализ на цената за Kaspa DAO (KDAO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Kaspa DAO (KDAO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 281.51K $ 281.51K $ 281.51K Общо предлагане: $ 150.00B $ 150.00B $ 150.00B Циркулиращо предлагане: $ 150.00B $ 150.00B $ 150.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 281.51K $ 281.51K $ 281.51K Рекорд за всички времена: $ 0.00001968 $ 0.00001968 $ 0.00001968 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00000101 $ 0.00000101 $ 0.00000101 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Kaspa DAO (KDAO)

Токеномика на Kaspa DAO (KDAO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Kaspa DAO (KDAO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KDAO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KDAO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KDAO, разгледайте цената в реално време на токените KDAO!

Прогноза за цената за KDAO Искате ли да знаете какъв път може да поеме KDAO? Нашата страница за прогноза за цената KDAO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените KDAO сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!