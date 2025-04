Какво е KASBOT (KASBOT)

KASBOT: The Meme Guardian of Kaspa's Kingdom! KASBOT is no ordinary meme token — it’s a powerful guardian robot dedicated to defending and celebrating its queen, Kaspa. Designed to keep Kaspa safe, KASBOT continuously analyzes the crypto market, delivering insights that help the community navigate with confidence. Together with KASPER COIN, KASBOT has even launched a unique Crypto University, educating users on mastering the crypto world and showcasing Kaspa's strengths.

