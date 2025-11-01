Информация за цената за Karum (KARUM) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.088437 $ 0.088437 $ 0.088437 24-часов нисък $ 0.126062 $ 0.126062 $ 0.126062 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.088437$ 0.088437 $ 0.088437 24-часов висок $ 0.126062$ 0.126062 $ 0.126062 Рекорд за всички времена $ 0.475405$ 0.475405 $ 0.475405 Най-ниска цена $ 0.02672377$ 0.02672377 $ 0.02672377 Промяна на цената (1ч) +1.06% Промяна на цената (1д) +18.92% Промяна на цената (7д) +10.93% Промяна на цената (7д) +10.93%

Цената в реално време за Karum (KARUM) е$0.106075. През последните 24 часа KARUM се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.088437 до най-висока стойност $ 0.126062, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на KARUM е $ 0.475405, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.02672377.

Що се отнася до краткосрочното представяне, KARUM има промяна от +1.06% за последния час, +18.92% за 24 часа и +10.93% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Karum (KARUM)

Пазарна капитализация $ 1.56M$ 1.56M $ 1.56M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 2.22M$ 2.22M $ 2.22M Циркулиращо предлагане 14.70M 14.70M 14.70M Общо предлагане 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Karum е $ 1.56M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на KARUM е 14.70M, като общото предлагане е 21000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.22M.