Информация за цената за KAREN ONCHAIN (KAREN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.62% Промяна на цената (1д) +4.59% Промяна на цената (7д) -8.32% Промяна на цената (7д) -8.32%

Цената в реално време за KAREN ONCHAIN (KAREN) е--. През последните 24 часа KAREN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на KAREN е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, KAREN има промяна от -0.62% за последния час, +4.59% за 24 часа и -8.32% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за KAREN ONCHAIN (KAREN)

Пазарна капитализация $ 47.25K$ 47.25K $ 47.25K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 50.29K$ 50.29K $ 50.29K Циркулиращо предлагане 93.96B 93.96B 93.96B Общо предлагане 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на KAREN ONCHAIN е $ 47.25K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на KAREN е 93.96B, като общото предлагане е 100000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 50.29K.