Информация за цената за KardiaChain (KAI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00022882 $ 0.00022882 $ 0.00022882 24-часов нисък $ 0.00080476 $ 0.00080476 $ 0.00080476 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00022882$ 0.00022882 $ 0.00022882 24-часов висок $ 0.00080476$ 0.00080476 $ 0.00080476 Рекорд за всички времена $ 0.160205$ 0.160205 $ 0.160205 Най-ниска цена $ 0.00001683$ 0.00001683 $ 0.00001683 Промяна на цената (1ч) +0.25% Промяна на цената (1д) +238.76% Промяна на цената (7д) -16.26% Промяна на цената (7д) -16.26%

Цената в реално време за KardiaChain (KAI) е$0.00078552. През последните 24 часа KAI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00022882 до най-висока стойност $ 0.00080476, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на KAI е $ 0.160205, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001683.

Що се отнася до краткосрочното представяне, KAI има промяна от +0.25% за последния час, +238.76% за 24 часа и -16.26% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за KardiaChain (KAI)

Пазарна капитализация $ 3.75M$ 3.75M $ 3.75M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 3.93M$ 3.93M $ 3.93M Циркулиращо предлагане 4.78B 4.78B 4.78B Общо предлагане 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на KardiaChain е $ 3.75M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на KAI е 4.78B, като общото предлагане е 5000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 3.93M.