Токеномика на Kapi Plara (KAPI) Открийте ключова информация за Kapi Plara (KAPI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Kapi Plara (KAPI) Kapi is a meme coin centered around the character "Kapiplara," a fun and relatable capybara figure. The project thrives on a narrative of friendship and collaboration, as it’s tied closely to Moodeng, with both existing in the same playful "zoo" ecosystem. Kapi purpose is to bring together a community that loves lighthearted fun, meme culture, and shared experiences, without overcomplicating the focus with technicalities. Официален уебсайт: https://kapionsol.fun/ Купете KAPI сега!

Токеномика и анализ на цената за Kapi Plara (KAPI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Kapi Plara (KAPI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 9.46K $ 9.46K $ 9.46K Общо предлагане: $ 996.96M $ 996.96M $ 996.96M Циркулиращо предлагане: $ 996.96M $ 996.96M $ 996.96M FDV (оценка при пълна реализация): $ 9.46K $ 9.46K $ 9.46K Рекорд за всички времена: $ 0.0019153 $ 0.0019153 $ 0.0019153 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Kapi Plara (KAPI)

Токеномика на Kapi Plara (KAPI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Kapi Plara (KAPI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KAPI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KAPI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KAPI, разгледайте цената в реално време на токените KAPI!

Прогноза за цената за KAPI Искате ли да знаете какъв път може да поеме KAPI? Нашата страница за прогноза за цената KAPI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените KAPI сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!