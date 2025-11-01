Информация за цената за Kangarhold (KANGA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00000601 $ 0.00000601 $ 0.00000601 24-часов нисък $ 0.00000625 $ 0.00000625 $ 0.00000625 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00000601$ 0.00000601 $ 0.00000601 24-часов висок $ 0.00000625$ 0.00000625 $ 0.00000625 Рекорд за всички времена $ 0.00024252$ 0.00024252 $ 0.00024252 Най-ниска цена $ 0.00000548$ 0.00000548 $ 0.00000548 Промяна на цената (1ч) -0.29% Промяна на цената (1д) +2.14% Промяна на цената (7д) -1.89% Промяна на цената (7д) -1.89%

Цената в реално време за Kangarhold (KANGA) е$0.00000616. През последните 24 часа KANGA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000601 до най-висока стойност $ 0.00000625, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на KANGA е $ 0.00024252, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000548.

Що се отнася до краткосрочното представяне, KANGA има промяна от -0.29% за последния час, +2.14% за 24 часа и -1.89% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Kangarhold (KANGA)

Пазарна капитализация $ 6.19K$ 6.19K $ 6.19K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 6.19K$ 6.19K $ 6.19K Циркулиращо предлагане 999.99M 999.99M 999.99M Общо предлагане 999,988,623.181456 999,988,623.181456 999,988,623.181456

Текущата пазарна капитализация на Kangarhold е $ 6.19K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на KANGA е 999.99M, като общото предлагане е 999988623.181456. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 6.19K.