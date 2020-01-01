Токеномика на Kangal (KANGAL) Открийте ключова информация за Kangal (KANGAL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Kangal (KANGAL) KANGAL is the governance and value token of the Kangal dApps ecosystem. KANGAL holders are the stakeholders of the Kangal DAO and can create and vote on proposals that shape up the future of the project. KANGAL staking will be the only way to mint the utility token $TEAK which will power the dApps ecosystem that will start with decentralized applications built by the core team and eventually the platform will turn into a dAppStore where other developers, teams, or companies will be able to submit and publish their dApps. One of the first dApps of the platform will be an NFT drops platform which will eventually turn into a full-fledged NFT marketplace. Официален уебсайт: https://www.kangaltoken.com/ Купете KANGAL сега!

Токеномика и анализ на цената за Kangal (KANGAL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Kangal (KANGAL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 97,75K Общо предлагане: $ 100,00B Циркулиращо предлагане: $ 100,00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 97,75K Рекорд за всички времена: $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0 Научете повече за цената на Kangal (KANGAL)

Токеномика на Kangal (KANGAL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Kangal (KANGAL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KANGAL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KANGAL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KANGAL, разгледайте цената в реално време на токените KANGAL!

Прогноза за цената за KANGAL Искате ли да знаете какъв път може да поеме KANGAL? Нашата страница за прогноза за цената KANGAL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените KANGAL сега!

