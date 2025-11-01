Текущата пазарна капитализация на KAME е $ 10.41K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на KAME е 950.01M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 10.96K.

Цената в реално време за KAME (KAME) е$0.00001096. През последните 24 часа KAME се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001036 до най-висока стойност $ 0.00001106, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на KAME е $ 0.00012999, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000886.

История на цените за KAME (KAME) USD

През днешния ден промяната в цената на KAME към USD беше $ 0.

През последните 30 дни промяната в цената на KAME към USD беше $ -0.0000061475.

През последните 60 дни промяната в цената на KAME към USD беше $ -0.0000086290.

През последните 90 дни промяната в цената на KAME към USD беше $ 0.