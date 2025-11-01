Информация за цената за Kamala Horris (KAMA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00007473 $ 0.00007473 $ 0.00007473 24-часов нисък $ 0.0000858 $ 0.0000858 $ 0.0000858 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00007473$ 0.00007473 $ 0.00007473 24-часов висок $ 0.0000858$ 0.0000858 $ 0.0000858 Рекорд за всички времена $ 0.03919388$ 0.03919388 $ 0.03919388 Най-ниска цена $ 0.00005921$ 0.00005921 $ 0.00005921 Промяна на цената (1ч) +0.33% Промяна на цената (1д) +14.20% Промяна на цената (7д) +4.04% Промяна на цената (7д) +4.04%

Цената в реално време за Kamala Horris (KAMA) е$0.00008534. През последните 24 часа KAMA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00007473 до най-висока стойност $ 0.0000858, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на KAMA е $ 0.03919388, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00005921.

Що се отнася до краткосрочното представяне, KAMA има промяна от +0.33% за последния час, +14.20% за 24 часа и +4.04% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Kamala Horris (KAMA)

Пазарна капитализация $ 84.96K$ 84.96K $ 84.96K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 84.96K$ 84.96K $ 84.96K Циркулиращо предлагане 995.56M 995.56M 995.56M Общо предлагане 995,559,218.0 995,559,218.0 995,559,218.0

Текущата пазарна капитализация на Kamala Horris е $ 84.96K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на KAMA е 995.56M, като общото предлагане е 995559218.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 84.96K.