Информация за цената за KAI (KAI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 24-часов висок $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00105173 Най-ниска цена $ 0.0000189 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) 0.00%

Цената в реално време за KAI (KAI) е$0.00003644. През последните 24 часа KAI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на KAI е $ 0.00105173, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0000189.

Що се отнася до краткосрочното представяне, KAI има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и 0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за KAI (KAI)

Пазарна капитализация $ 18.10K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 18.10K Циркулиращо предлагане 496.73M Общо предлагане 496,734,337.0

Текущата пазарна капитализация на KAI е $ 18.10K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на KAI е 496.73M, като общото предлагане е 496734337.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 18.10K.