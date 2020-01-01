Токеномика на KAGE NETWORK (KAGE)
Building The Hardware Layer Of The Privacy-Focused Online Economy With A Battle-Tested Decentralized VPN Router Solution
With the unprecedented scale of digital data collection, increasingly sophisticated cyber threats, and ever-present government overreach, online privacy has never been more important. The proliferation of smart devices, IoT infrastructure and AI software is only set to amplify online risks by creating numerous new entry points for potential breaches. This has led to skyrocketing demand for privacy solutions, with the privacy-enhancing technology market forecast to exceed $24b by 2024.
VPNs (Virtual Private Networks) have emerged as a leading solution for online privacy due to their ability to encrypt internet traffic and mask users' IP addresses, effectively shielding personal data from prying eyes. This makes VPNs a reliable method for maintaining anonymity and protecting sensitive information. Indeed, adoption of VPNs has become so widespread that a recent Forbes report found that 33% of internet users worldwide have a VPN.
However, the current generation of centralized, software-based VPNs are replete with vulnerabilities and inefficiencies that limit their effectiveness as a long-term solution for delivering online security and privacy at scale. Software-based VPNs were designed with a single device - usually a personal computer - in mind. They struggle to handle the multi-device connected homes that users now find themselves in, which can include connected TVs, fridges, cameras and an ever growing list of IoT devices. Meanwhile, whilst early adopters were comfortable working with abstract software, mainstream consumers are seeking a simpler, plug and play solution. In addition to this, centralized VPN business models concentrate control and access to vast amounts of sensitive user data in the hands of a single entity. This creates a single point of failure and also opens up the possibility of governments compelling them to share data.
Разбирането на токеномиката на KAGE NETWORK (KAGE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой KAGE токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой KAGE токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на KAGE, разгледайте цената в реално време на токените KAGE!
