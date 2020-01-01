Токеномика на Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) Открийте ключова информация за Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou. The real name of Shib. Estee is a meme coin without any inherent value or the promise of financial gain. The coin is purely for entertainment and serves no practical purpose. Estee token is a tribute to a beloved meme that is widely known and cherished. We aim to reach more investors with a strong and growth-oriented vision in the ever-growing ''meme category''. Официален уебсайт: https://kaganofuuka.vip/ Купете ESTEE сега!

Токеномика и анализ на цената за Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 22.20K $ 22.20K $ 22.20K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 22.20K $ 22.20K $ 22.20K Рекорд за всички времена: $ 0.00316144 $ 0.00316144 $ 0.00316144 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE)

Токеномика на Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ESTEE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ESTEE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ESTEE, разгледайте цената в реално време на токените ESTEE!

