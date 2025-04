Какво е Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE)

Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou. The real name of Shib. Estee is a meme coin without any inherent value or the promise of financial gain. The coin is purely for entertainment and serves no practical purpose. Estee token is a tribute to a beloved meme that is widely known and cherished. We aim to reach more investors with a strong and growth-oriented vision in the ever-growing ''meme category''.

