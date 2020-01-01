Токеномика на Kafenio Coin (KFN) Открийте ключова информация за Kafenio Coin (KFN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Kafenio Coin (KFN) Kafenio Coin is a PoS coin and masternode coin. PoS/Staking allows holders of KFN to earn reward coins simply by holding a number of KAFENIO coins (to stake) in their wallet, or create KFN masternode to get stable reward. Our project has developed from a project with the community until now We accept orders for making coin blockchain for anyone who wants to have their own coin with their own name! Users can pay using their KFN coins, or USDT. Coffee and friends, coffee and work, coffee and snacks, coffee to go and NOW coffee to digitally trade called KAFENIO Официален уебсайт: https://kafeniocoin.com/ Купете KFN сега!

Токеномика и анализ на цената за Kafenio Coin (KFN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Kafenio Coin (KFN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 6.72K $ 6.72K $ 6.72K Общо предлагане: $ 56.29M $ 56.29M $ 56.29M Циркулиращо предлагане: $ 55.18M $ 55.18M $ 55.18M FDV (оценка при пълна реализация): $ 6.85K $ 6.85K $ 6.85K Рекорд за всички времена: $ 0.00432979 $ 0.00432979 $ 0.00432979 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00012174 $ 0.00012174 $ 0.00012174 Научете повече за цената на Kafenio Coin (KFN)

Токеномика на Kafenio Coin (KFN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Kafenio Coin (KFN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KFN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KFN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KFN, разгледайте цената в реално време на токените KFN!

