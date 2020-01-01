Токеномика на Kabosu (KABOSU) Открийте ключова информация за Kabosu (KABOSU), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Kabosu (KABOSU) $KABOSU is a tribute to the original meme dog, Kabosu, who became the face of the Doge meme phenomenon. As the OG meme dog, Kabosu's legacy is deeply intertwined with internet culture, and $KABOSU aims to honor that legacy in the crypto space. This project serves as both a nostalgic nod to the origins of Dogecoin and a fresh opportunity for crypto enthusiasts to engage with the true face behind the meme that started it all. Embracing the spirit of Doge, $KABOSU focuses on community, fun, and the enduring charm of the iconic Shiba Inu. $KABOSU is not just a tribute to the past but a symbol of the future as well. In 2024, Neiro, the beloved pet of Atsuko Sato—the same family that raised Kabosu—has taken the spotlight and is leading the bull run, marking a new era of excitement in the crypto world. With Neiro at the forefront, the potential for the OG meme doge, Kabosu, is stronger than ever. As crypto embraces its roots while looking ahead, $KABOSU captures the essence of nostalgia and forward momentum. Официален уебсайт: https://kabosucoin.io/ Купете KABOSU сега!

Токеномика и анализ на цената за Kabosu (KABOSU) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Kabosu (KABOSU), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 85.05K $ 85.05K $ 85.05K Общо предлагане: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Циркулиращо предлагане: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B FDV (оценка при пълна реализация): $ 85.05K $ 85.05K $ 85.05K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Kabosu (KABOSU)

Токеномика на Kabosu (KABOSU): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Kabosu (KABOSU) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KABOSU токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KABOSU токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KABOSU, разгледайте цената в реално време на токените KABOSU!

