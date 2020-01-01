Токеномика на Kabosu ERC20 (KABOSU) Открийте ключова информация за Kabosu ERC20 (KABOSU), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Kabosu ERC20 (KABOSU) Kabosu, The Dogecoin Dog. Making Memes Great Again. Kabosu embodies the original meme coin spirit — the energy, humor, and community that started it all. There’s no better way to recapture the magic and joy of meme coins than with the very symbol that sparked this entire phenomenon. The legendary dog, the original meme, the face recognized by millions around the globe — Kabosu is the perfect icon to lead Ethereum back to fun. It is symbolic to us all, and has impacted so many of our lives. It is universally understood, as all good memes should be. Официален уебсайт: https://kabosu.com/ Бяла книга: https://realshibadoge.medium.com/reviving-fun-on-ethereum-with-kabosu-a-meme-token-experiment-9c1df3d9d78b Купете KABOSU сега!

Токеномика и анализ на цената за Kabosu ERC20 (KABOSU) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Kabosu ERC20 (KABOSU), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 555.58K $ 555.58K $ 555.58K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 555.58K $ 555.58K $ 555.58K Рекорд за всички времена: $ 0.01850467 $ 0.01850467 $ 0.01850467 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00055558 $ 0.00055558 $ 0.00055558 Научете повече за цената на Kabosu ERC20 (KABOSU)

Токеномика на Kabosu ERC20 (KABOSU): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Kabosu ERC20 (KABOSU) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KABOSU токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KABOSU токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KABOSU, разгледайте цената в реално време на токените KABOSU!

Прогноза за цената за KABOSU Искате ли да знаете какъв път може да поеме KABOSU? Нашата страница за прогноза за цената KABOSU съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените KABOSU сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!